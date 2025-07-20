Sakarya'daki Orman Yangını Havadan Görüntülendi

Sakarya'daki orman yangınının etkili olduğu alan, yolcu uçağının penceresinden görüntülendi. Uçaktan kaydedilen görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Yangın, saat 17.15 sıralarında Sakarya'nın Geyve- Pamukova ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi. Geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine, Geyve ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi'nde tahliye kararı alındı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alandan tarım arazilerine sıçradı.

Felaketin boyutu yolcu uçağından görüntülendi

Yangının büyüklüğü, seyir halindeki bir yolcu uçağının penceresinden çekilen görüntülere yansıdı. Yolcular tarafından kayda alınan görüntü, felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Yoğun duman bulutları, yangının yayıldığı geniş alan net şekilde görüldü. - SAKARYA