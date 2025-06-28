Sakarya'daki Orman Yangını Bilecik'e Sıçradı: 3 Ev Alevlere Teslim Oldu

Sakarya'daki Orman Yangını Bilecik'e Sıçradı: 3 Ev Alevlere Teslim Oldu
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Sakarya'da başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçradı. Büyüksürmeli köyünde 3 ev alevler içinde kaldı. Yangın kontrol altına alınamıyor, müdahaleler sürüyor.

Sakarya'da dün çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını devam ederken, Büyüksürmeli köyünde 3 ev daha alevler içinde kaldı.

Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına aldı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ekipleri bizzat koordine ederken, halen kontrol altına alınamayan yangın Gölpazarı ilçesine bağlı Büyüksürmeli köyünde 3 eve daha sıçradı. Yangının başladığı andan itibaren tüm imkanlar seferber edilirken, bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, iş makinesi ve yangın söndürme helikopteri ile alevlere müdahale devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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