Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan! İşte aldığı oy oranı
Özgür Özel'in kurultaydaki 'cunta' sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler

Özgür Özel'e tepkiler çığ gibi büyüyor
CHP Parti Meclisi'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var

Yeniden seçilen Özel'in A Takımından ilk isimler sızdı! Sürprizler var
CHP'den Berhan Şimşek'e ilk yanıt

CHP'den aday olamayınca çılgına dönen Şimşek'e ilk yanıt

Sakarya'daki Katliamda Hayatını Kaybeden Aile Bireyleri Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çocukların kavgasıyla başlayan ve katliam gibi bir olayda hayatını kaybeden aynı aileden iki kişi, güvenlik tedbirleri eşliğinde defnedildi. Olayda toplam 5 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Katliamda hayatını kaybeden aynı aileden 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çocukların kavgasıyla başlayan ve ailelerinde dahil olduğu katliam gibi olayda aynı aileden hayatını kaybeden 2 kişi, son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'da Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 3 kişi olay yerinde, 2 kişi hastanede hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Tedavisi devam eden 5 kişi polis ekiplerince gözetim altına alınırken olay sonrası kaçan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çocukların kavgasıyla başlayan ve ailelerinde dahil olduğu katliam gibi olayda aynı aileden hayatını kaybeden Yaşar Özyurt, oğulları Onur Özyurt ile Özgür Özyurt Karasu ilçesinde güvenlik tedbirleri sebebiyle erkenden defnedilmişti. Gecenin kana bulandığı olaya ilişkin aynı aileden hayatını kaybeden Fahri Yıldız ve Volkan Yıldız'ın cenazeleri otopsi işlemleri sonrasında polis gözetiminde ailelerine teslim edildi. Cenazeler, ikindi ezanı sonrasında Beşköprü Sanayi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Sakarya'daki Katliamda Hayatını Kaybeden Aile Bireyleri Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.