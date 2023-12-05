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Sakarya'da Zincirleme Kaza: 4 Kişi Yaralandı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada otomobil, hafif ticari araç ve traktörün karışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'da 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Otomobil, hafif ticari araç ve traktör zincirleme kazaya karıştı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil, hafif ticari araç ve traktörün karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ada Caddesi üzerinde Ş.A., idaresindeki 54 HY 724 plakalı otomobil, B.K. yönetimindeki 06 DY 0649 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen odun yüklü traktörün karıştığı zincirleme kazada Ş.A. ve B.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. SAKTİM ekibinin de destek verdiği kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya Akyazı İtfaiye Acil Durum Hastane Yaralanma Trafik Kazaları 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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