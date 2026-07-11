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Yol çalışması ve trafik kazası birleşince Sakarya D-650 karayolunda trafik kilitledi

Yol çalışması ve trafik kazası birleşince Sakarya D-650 karayolunda trafik kilitledi
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Sakarya'da Adapazarı-Pamukova D-650 karayolunda yol çalışması ve maddi hasarlı kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Sürücüler yolun açılmasını beklerken yoğunluk havadan görüntülendi.

Sakarya'da Adapazarı-Pamukova D-650 karayolu Pamukova yönünde süren yol çalışması ve meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sebebiyle kilitlendi. Sürücüler yolun açılmasını dinlenme tesisleri ve cami bahçelerinde beklerken, oluşan trafik havadan görüntülendi.

D-650 karayolu Adapazarı-Pamukova istikametinde bir süredir devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle daraltılan yolda, öğle saatlerinde iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kaza ile yol çalışmasının birleşmesi sonucu D-650 karayolunun Pamukova yönünde ulaşım adeta durma noktasına geldi. Uzun süre araçlarında beklemek zorunda kalan sürücüler zor anlar yaşadı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, araçlarını yol kenarındaki park alanlarına ve akaryakıt istasyonlarına çekerek yolun açılmasını bekledi. Ulaşımın aksamasına ve metrelerce uzayan araç kuyruğuna sebep olan yoğunluk ise havadan görüntülendi. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve ekiplerin trafiği akıcı hale getirme çalışmalarının ardından ulaşım kontrollü olarak normale döndü. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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