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Sakarya'da Yoğun Kimyasal Koku İhbarı, Ekipler Çalışmalarına Devam Ediyor

Sakarya'da Yoğun Kimyasal Koku İhbarı, Ekipler Çalışmalarına Devam Ediyor
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yoğun kimyasal koku ihbarı üzerine AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgede 5 saatten fazla süredir temizlik ve inceleme çalışmaları yapıyor.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde AFAD ve İtfiaye ekiplerini harekete geçiren yoğun kimyasal kokunun bertaraf edilmesi için ekipler, 5 saattir yoğun mesai harcıyor.

Edinilen bilgiye göre, Arifiye ilçesi Mollaköy Mahallesi civarında akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yoğun kimyasal koku ihbarları yapıldı. İhbar üzerine 6 uzman personel ve 2 araçtan oluşan AFAD KBRN, jandarma ve itfaiye ekipleri, bölgeye geldi. Ekipler tarafından bölgeden numuneler alındı. Çevre Şehircilik ekipleri de söz konusu bölgede faaliyet gösteren bir fabrikada inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kokunun oluşturduğu alanda insan sağlığına etki edecek bir sorunun oluşmadığı bildirildi. İhbar sonrasında bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 5 saattir kokunun bertaraf edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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