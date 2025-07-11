Sakarya'da Yaylada Yangın: 2 Ev ve 1 Ahır Kül Oldu

Sakarya'da Yaylada Yangın: 2 Ev ve 1 Ahır Kül Oldu
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Akyazı'daki Turnalık Yaylası'nda çıkan yangında 2 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak çevredeki diğer yapılara sıçramasını önledi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Turnalık Yaylası'nda çıkan yangında 2 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Turnalık Yaylası'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında alevler, K.B.'ye ait yan yana olan bulunan 2 evi ve 1 ahırı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Zorlu yayla şartlarına rağmen müdahale eden ekipler, alevleri çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına aldı. 2 ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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