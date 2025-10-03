Sakarya'da Yaşlı Çift Komşularına Zarar Verdi İddiası

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yaşlı bir çift, iddiaya göre arsalarını satmakla suçladıkları komşularının evine zarar verdi. Komşularını cep telefonuyla kaydeden aile, yaşlı çiftin camlarını kırıp gece geç saatlerde gürültü yaparak huzursuzluk çıkardığını öne sürdü.

Olay, Söğütlü ilçesi Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre H.İ.Ş. ve N.Ş. isimli yaşlı çift, kendi arsalarını satmakla suçladıkları komşuları M.B.'nin evine zarar verdi. Çiftin önce evin camlarını kırdığı, ardından da gece geç saatlerde bağırarak ve küfür ederek sokakta huzursuzluk çıkardığı öne sürüldü. Komşularından gördükleri zararı cep telefonuyla kayıt altına alan M.B., yaşadıkları tedirginliği görüntülere yansıttı. M.B. kaydettiği görüntülerde, "Komşumuz olan yaşlı çift bakıma muhtaç. Hastalar sanırım, halüsinasyonlar görüyorlar. Bizi arsalarını satmakla suçluyorlar. İlk önce gelip evimizin camını kırdılar, daha sonra aracımıza zarar verdiler. Sabaha kadar sürekli evden sesler geliyor. Gece saat fark etmeksizin dışarı çıkıp bağırıp, küfür ediyorlar. Bizi gece-gündüz uyutmuyorlar. Bu konuda yardım istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA