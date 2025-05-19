Sakarya'da Yangın: Hafif Ticari Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Sakarya'da Yangın: Hafif Ticari Araç Kullanılamaz Hale Geldi
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan yangında bir hafif ticari araç alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde gece saatlerinde alevlere teslim olan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Yazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçta yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince, alevlere teslim olan araca müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Hafif ticari aracın kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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