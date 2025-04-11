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Sakarya'da Yangın Faciası: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Yangın Faciası: İki Kardeş Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir prefabrik evde çıkan yangında 3 ve 4 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti. Yangında anneleri ve komşuları çocukları kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 3 ve 4 yaşındaki 2 kardeşin hayatını kaybettiği yangına ilişkin açıklamalarda bulunan mahalle muhtarı, "Geldiğimde iki çocuk yanmıştı. Biri 3, diğeri ise 4 yaşında. Annesi ve komşuları çocukları kurtarmak için içeri girmişler ama bulamamışlar. Onlar da dumandan ve alevlerden etkilenmiş" dedi.

Yangın, Taraklı ilçesi Harkköy Mahallesi'nde O.B.'ye ait prefabrik evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir tavuk çiftliğinde çalışan ailenin kaldıkları prefabrik evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında Çınar K. (4) ve Cansu K. (3) isimli iki kardeş hayatını kaybederken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan incelemelerin ardından hayatlarını kaybeden iki kardeşin cansız bedenleri tabuta konularak otopsi merkezine götürüldü. Ailenin Zonguldak'tan Sakarya'ya çalışmak için geldiği öğrenildi.

"Annesi ve komşuları çocukları kurtarmaya içeri girmişler ama bulamamışlar"

Harkköy Mahallesi Muhtarı Ali Cengiz yaşananları anlattı. Cengiz, "Tek katlı prefabrik evde yangın çıkmış. Benim de sonradan haberim oldu, ekipler beni aradı. Geldiğimde de iki tane çocuk yanmıştı. Biri 3, diğeri 4 yaşında. Annesi ve komşuları çocukları kurtarmak için içeri girmişler ama bulamamışlar. Onlar da dumandan ve alevlerden etkilenmiş, hastaneye götürüldüler. Jandarma ve savcılık geldi, tutanaklarını tuttular. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz sobadan mı, elektrikten mi bilemiyoruz ama araştırmalar neticesinde hepsi belli olur" dedi. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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