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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, evin bir odasını sera haline getiren iki şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyon sonucunda 3 kilo 400 gram skunk ve 37 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evin odasını adeta seraya çeviren ve kurutmak için çamaşır askısına uyuşturucu bırakan şüpheliler, jandarma ekiplerince yakalandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit vermiyor. Bu çerçevede Serdivan ilçesinde ekiplerce yapılan uyuşturucu operasyonunda M.S.A. (30) ve S.U.Y.(35) yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda, şahısların evin bir odasını adeta seraya çevirmesi, kurutmak için çamaşır askısına uyuşturucu asmaları, evin her alanına uyuşturucu saklamaları dikkat çekti. Yapılan çalışma neticesinde ise 3 kilo 400 gram skunk, 37 kök kenevir bitkisi, 3 adet cep telefonu, 1 adet hassas terazi, 1 adet iklimlendirme sistemi ve muhtelif sayıda bitki besin maddesi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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