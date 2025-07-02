Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
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Sakarya'da gerçekleştirilen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, sentetik kannabinoid ve skunk maddeleri ile hint keneviri ele geçirildi.

Sakarya'da polis ekiplerince yapılan 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Emniyet Müdürlüğünce yapılan 3 ayrı operasyonda, 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde, 2 araç ve 2 ikamette yapılan aramalarda, 29 parça halinde 5 bin 220 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 500 gram skunk maddesi, 75 kök 10-50 santimetre uzunluğunda hint keneviri, 3 adet aydınlatma sistemi, 2 adet termostat, 1 adet termal çadır ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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