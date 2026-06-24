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Uyuşturucu operasyonunda 212 kök kenevir ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 212 kök kenevir ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
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Sakarya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 212 kök kenevir bitkisi ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sakarya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 212 kök kenevir bitkisi ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Karasu, Hendek ve Serdivan ilçelerinde yasa dışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 212 kök kenevir bitkisi, 250 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, 3 parça halinde toplam 110 gram bonzai, 1 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet cep telefonu ve suçta kullanıldığı değerlendirilen çeşitli malzemeler ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest kaldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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