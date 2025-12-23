Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 1 tutuklama

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Karasu ilçesinde ikamet ettiği tespit edilen M.T. (20) isimli şahsın ikamet adresinde yapılan aramada 398 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adli işlemleri tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü. - SAKARYA