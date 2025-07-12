Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 147 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 147 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Hendek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 147 kök kenevir bitkisi, bir av tüfeği ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 147 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Silah ve çeşitli malzemelere de el konulan operasyonda 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Hendek ilçesi Çobanyatak Mahallesi'nde, C.E. (52) isimli şahsın evine ve eklentilerine yönelik yapılan aramalarda (147) kök kenevir bitkisi, 1 av tüfeği, 6 adet av tüfeği fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 6 adet kurusıkı fişeği, 3 cep telefonu ile birlikte kenevir yetiştiriciliğinde kullanıldığı değerlendirilen 30 saksı, 2 çapa, 1 kürek, 1 bahçe bıçağı, 1 testere, 50 metre sulama hortumu ve 1 fıçı bidon ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şahıs adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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