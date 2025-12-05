Polisten sokak satıcılarına operasyon: 13 şüpheli gözaltında

Sakarya'nın Erenler ve Geyve ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik yapılan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, 30 Kasım-5 Aralık tarihlerinde Erenler ve Geyve ilçelerinde, "sokak satıcısı" olarak tabir edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin de yer aldığı, dron destekli 60 ekip ve 169 personelin katılımıyla gerçekleştirilen baskınlarda 13 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda 368 gram sentetik kannabinoid, bu maddenin yapımında kullanılan 80 gram aseton, bir miktar metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. - SAKARYA