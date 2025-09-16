Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Haberler

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu Akyazı kesiminde düzenlediği operasyonda 11 kilo 600 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirirken, 5 şüpheli tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, Anadolu Otoyolu Akyazı kesiminde durdurulan araçta 11 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde; O.A. (29), O.T. (28), E.E. (28), B.A. (28) ve H.A. (30) isimli şahısların yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapacaklarının tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Şahısların kullandığı 2 araç, Anadolu Otoyolu Akyazı geçişinde durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda 10 parça halinde 11 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
