Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Karapürçek ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayda F.K. gözaltına alınarak tutuklandı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Karapürçek ilçesine gerçekleştirilen operasyonda B.K. (35) gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada, 40 kök kenevir bitkisi ve 9 metre sulama hortumu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında şüpheli, tutuklandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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