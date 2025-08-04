Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Sakarya'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilo 20 gram kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, B.G. (28) isimli şahsın üst ve ikametinde yapılan aramalarda; 1 kilo 20 gram kokain maddesi, 27 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 400 TL para ele geçirildi. Şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - SAKARYA