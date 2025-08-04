Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Kokain Ele Geçirildi
Sakarya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik operasyonda, 1 kilo 20 gram kokain ile birlikte 27 gram skunk maddesi ve 34 bin 400 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Sakarya'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilo 20 gram kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, B.G. (28) isimli şahsın üst ve ikametinde yapılan aramalarda; 1 kilo 20 gram kokain maddesi, 27 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 400 TL para ele geçirildi. Şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa