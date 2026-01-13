Haberler

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Serdivan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Nebehat Arslan'a otomobil çarparak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde otomobilin çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 77 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Meydana gelen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Serdivan ilçesinde 11 Ocak günü meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Nebehat Arslan'a otomobil çarptı. Meydana gelen kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadının elinde ki poşetlerle yolun karşısına geçmeye çalışması, otomobilin çarpması ve araç sürücüsü dahil vatandaşların yaşlı kadına yardımcı olmaya çalışması yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa




