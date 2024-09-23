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Sakarya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Adapazarı'nda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Duble yolda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı-Korucuk yolu Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 54 AIY 907 plakalı otomobil ile 54 B 2362 plakalı hafif ticari araç Karakamış Mahallesi mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN SAÇAR - 3.Sayfa

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