Sakarya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolunda cip ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin arka tekerlekleri aksıyla birlikte koparak yolun ortasına fırladı.

Kaza, D-100 kara yolu Ormanköy ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 MR 3022 Citroen marka otomobil ile V.M. idaresindeki 54 AD 828 plakalı Suzuki marka cip çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlarda büyük hasar oluşurken, otomobilin arka tekerleri aksıyla birlikte koparak yol ortasına fırladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA