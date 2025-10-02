Haberler

Sakarya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sakarya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde D-100 kara yolunda cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Otomobilin arka tekerlekleri yol ortasına fırladı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolunda cip ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin arka tekerlekleri aksıyla birlikte koparak yolun ortasına fırladı.

Kaza, D-100 kara yolu Ormanköy ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 MR 3022 Citroen marka otomobil ile V.M. idaresindeki 54 AD 828 plakalı Suzuki marka cip çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlarda büyük hasar oluşurken, otomobilin arka tekerleri aksıyla birlikte koparak yol ortasına fırladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak iddiası

7 başkan daha AK Parti'ye katılıyor! Rozetleri bugün takılacak
Sokak ortasında işlediği cinayeti böyle itiraf etti! Annesine mesaj attığı için öldürmüş

Cinayeti böyle itiraf etti! Annesine mesaj attığı için katletmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.