Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Akyazı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Güzlek Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yalçın idaresindeki motosiklet ile H.A. kontrolündeki 54 HH 797 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Yalçın olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı, sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yalçın'ın cenazesi bölgedeki incelemelerin ardından, Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konu ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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