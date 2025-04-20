Sakarya'da Tek Katlı Ev Yangında Küle Döndü

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde alevlere teslim olan tek katlı ev küle döndü.

Yangın, Uludere Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan M.A.K.'ye ait tek katlı evde çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın, kısa sürede evin tamamını sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA