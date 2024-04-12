Geçen yıl ceset bulunan evden 2 cansız beden daha çıktı

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki tatil sitesinde kötü kokuların gelmesi üzerine girilen dairede 2 erkeğin cansız bedeni bulundu. Aynı dairede geçen sene 61 yaşında bir erkek cesedi daha bulunmuştu.

1 YIL ÖNCE AKRABALARI DA ÖLÜ BULUNDU

Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerindeki bir tatil sitesinde meydana gelen olayda, kötü kokuların gelmesi üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, daireye girdiklerinde çürümeye başlamış 2 erkek cesedi buldu.

Yapılan incelemelerde cesetlerin Avni Çetinkaya (65) ve Yalçın Dereli'ye (58) ait olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından cansız bedenler, otopsi yapılmak üzere hastaneye sevk edildi. Kişilerin kesin ölüm sebepleri otopsiden sonra netlik kazanacak.

Öte yandan, aynı dairede 2 Nisan 2023'de kalp damar hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden İsmail Aydemir'in (61) de cansız bedeni bulunmuştu. Hayatını kaybeden Aydemir, Çetinkaya ve Dereli'nin aynı dairede hissedar oldukları öğrenildi.

KAPIYI AÇAR AÇMAZ CESETLE KARŞILAŞTILAR

Olayı anlatan Çağatay Genç, "Komşularımız sabah kahvaltıya bize gelirken kızları camlardaki sinekleri fark etmiş. Durumu ev sahibin yakınlarına bildirmişler. Onlarında bir süredir haber alamadıklarının bilgisi üzerine durumu yetkililere bildirdik. Ekipleri beklerken cama doğru yaklaşınca koku geldiğini fark ettik. Ekipler kapıyı açar açmaz yerde cesedi gördü ve içerideki bir oda da diğer cesedi buldular" dedi.