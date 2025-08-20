Sakarya'da Sokak Ortasında Kendini Yakan Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

Kocaali ilçesinde 49 yaşındaki R.G., henüz bilinmeyen bir sebeple üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederken, R.G. hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sokak ortasında üzerine benzin dökerek kendisini yakan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Alandere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 49 yaşındaki R.G., henüz bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında üzerine benzin dökerek kendisini yaktı. Olayı görerek bölgeye koşan çevredeki vatandaşlar müdahaleyi yangın tüpleri ile yaptı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve vücudunda ağır yanıklar oluşan R.G., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
