Sakarya'da Sokak Ortasında Kendini Yakan Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sokak ortasında üzerine benzin dökerek kendisini yakan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Alandere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 49 yaşındaki R.G., henüz bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında üzerine benzin dökerek kendisini yaktı. Olayı görerek bölgeye koşan çevredeki vatandaşlar müdahaleyi yangın tüpleri ile yaptı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve vücudunda ağır yanıklar oluşan R.G., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA