Sakarya'da Sır Dolu Kayıp Olayı: Nehirde Çırpınan Adam İhbarı

Sakarya'da Sır Dolu Kayıp Olayı: Nehirde Çırpınan Adam İhbarı
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir adamın Sakarya Nehri'nde çırpınırken görüldüğü yönünde ihbar alındı. Olay yerine ulaşan ekipler, karada bir cep telefonu ve nehirde bir cüzdan buldu. Kayıp şahsın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Erenler ilçesinde gece saatlerinde sır dolu kayıp olayı yaşandı. Görgü tanıkları, Sakarya Nehri'nde çırpınan bir adam gördüklerini söyledi. Olay yerine gelen ekipler, karada bir cep telefonu, nehir içinde ise cüzdan buldu.

Küpçüler Mahallesi'nde meydana gelen olayda alınan bilgiye göre, saat 22.10 sularında "suda birinin çırpındığı" yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı aramada kıyıda bir cep telefonu, nehir içinde ise kimlik olan bir cüzdan bulundu. B.T.'nin (35) suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, fener ve spot ışıklarıyla karadan karış karış arama yaptı. Yapılan tüm aramalara rağmen talihsiz adamdan henüz bir iz bulunamadı. Gecenin karanlığında umutla sürdürülen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden hız verilecek. Şahsın Çaybaşıyeniköy Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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