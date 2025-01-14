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Sakarya'da Silahlı Saldırı: 44 Yaşında Adam Yaralandı

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Adapazarı ilçesinde bir dükkana düzenlenen silahlı saldırıda 44 yaşındaki U.A. bacağından yaralandı. Saldırgan olay yerinden motosikletle kaçtı, güvenlik güçleri inceleme başlattı.

Şehrin göbeğinde silahlı saldırı: Kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahla dükkana kurşun yağdıran şüpheli olay yerinden motosikletle kaçtı. Meydana gelen silahlı saldırıda kurşunların isabet ettiği 44 yaşındaki adam yaralandı.

Tepekum Mahallesi Hisar Sokak Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu önünde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, yolun karşısında bulunan dükkana silahla kurşun yağdırıp olay yerinden motosiklet ile kaçtı. Kurşunların hedefi olan 44 yaşındaki U.A. bacağından yaralanarak yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, boş kovanların bulunduğu alanı güvenlik şeridi ile kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise numaratör koyarak delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından 5 adet boş kovan incelenmek üzere merkeze götürüldü. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma devam ediyor.

Sakarya'da Silahlı Saldırı: 44 Yaşında Adam Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa
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