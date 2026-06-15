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Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü araçtan indi, yaralanan olmadı.

Sakarya'da seyir halindeyken yangının çıktığı otomobil kullanılamaz hale geldi.

Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, seyir halinde olan bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü otomobili kenara çekip araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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