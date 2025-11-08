Haberler

12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti

Güncelleme:
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen feci kazada, 12 yaşındaki bir çocuğun kullandığı tarım aracı olarak tabir edilen patpat iki kardeşe çarptı. Kazada 2 yaşındaki Eslem Ayaz yaşamını yitirirken, 6 yaşındaki ablası ağır yaralandı. Küçük yaştaki patpat sürücüsü gözaltına alındı.

  • Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuğun kullandığı patpat, 2 yaşındaki Eslem Ayaz'ın ölümüne ve 6 yaşındaki ablasının ağır yaralanmasına neden oldu.
  • Yaralı kardeşler Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; Eslem Ayaz kurtarılamadı, ablası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
  • Patpat sürücüsü A.T. gözaltına alındı ve jandarma incelemeleri devam ediyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuğun kullandığı tarım aracı olarak bilinen patpat, 2 yaşındaki Eslem Ayaz'a çarparak ölümüne, 6 yaşındaki ablasının ise ağır yaralanmasına neden oldu.

12 YAŞINDAKİ DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ, 2 KARDEŞE ÇARPTI

Babasına ait patpatla köy içinde seyir halinde olan 12 yaşındaki A.T. (12) idaresindeki patpat, Eslem Ayaz (2) ve ablası N.A. (6)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki küçük kardeş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Yaralı kardeşler, ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak minik Eslem Ayaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan N.A. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza sonrası patpat sürücüsü A.T., Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılmak üzere gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
