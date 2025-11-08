12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuğun kullandığı tarım aracı olarak bilinen patpat, 2 yaşındaki Eslem Ayaz'a çarparak ölümüne, 6 yaşındaki ablasının ise ağır yaralanmasına neden oldu.

12 YAŞINDAKİ DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ, 2 KARDEŞE ÇARPTI

Babasına ait patpatla köy içinde seyir halinde olan 12 yaşındaki A.T. (12) idaresindeki patpat, Eslem Ayaz (2) ve ablası N.A. (6)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki küçük kardeş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Yaralı kardeşler, ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak minik Eslem Ayaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan N.A. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza sonrası patpat sürücüsü A.T., Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılmak üzere gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.