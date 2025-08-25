Sakarya'da Patpat Devrildi: 7 Yaralı

Kaynarca ilçesinde fındık toplayan işçileri taşıyan patpat, dönüş yolunda devrildi. Olayda 7 kişi yaralandı, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde seyir halindeki patpatın devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Turnalı ve Büyükyanık Mahalleleri arasındaki eski Karasu-Kaynarca yolu üzerinde meydana gelen kazada, fındık toplamaktan dönen işçileri taşıyan 'patpat' diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi neticesinde 7 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
