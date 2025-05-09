Sakarya'da patpat devrildi: 6 yaralı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracının devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Karapürçek ilçesi İnönü Mahallesi Şehit Tuncer Özdemir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F. A. yönetimindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, araçta bulunan S.B., A.B., M.B., F.B., B.A. ve E.A.A. isimli 6 kişi yaralandı. Kazayı görerek yardıma koşan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA