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Sakarya'da Otomobil Kamyona Çarpıp Hurdaya Döndü, 2 Kişi Ağır Yaralandı

Sakarya'da Otomobil Kamyona Çarpıp Hurdaya Döndü, 2 Kişi Ağır Yaralandı
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 ağır yaralandı.

Kaza, Büyük Kaynarca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen C.B. kontrolündeki kamyon ile Ü.K. idaresindeki 54 BC 649 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralanan Ü.K. ile G.K.'yı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yaralılar, sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İki kişinin ağır yaralandığı kazaya ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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