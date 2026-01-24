Haberler

Servis minibüsüyle çarpışan otomobil sürücüsü kaçtı: 2 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen kazada otomobil ve servis minibüsü çarpıştı. Olayda iki kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye sevk edildi, kaçan sürücüyü bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.

D-100 kara yolu Adapazarı istikametine seyir halinde olan F.Ş. idaresindeki 54 S 0357 plakalı servis minibüsü ise 54 KG 999 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada servis şoförü F.Ş. ve otomobilde yolcu olarak bulunan E.A. yaralanırken otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, kaza sonrasında kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

