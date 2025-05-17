Sakarya'da Otomobil Fidanlığa Çarptı: 1 Yaralı

Sakarya'da Otomobil Fidanlığa Çarptı: 1 Yaralı
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Arifiye ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fidanlıkta ağaçlı saksılara çarpan otomobil ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak fidanlıktaki ağaçlı saksılara çarpan otomobil ters döndü. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Arifbey Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. kontrolündeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak fidanlıktaki ağaçlı saksılara çarptı. Çarpmanın etkisi ile ters dönen otomobil içerisinde bulunan B.Ç. isimli bir kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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