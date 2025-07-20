Sakarya'da Orman Yangını Tarım Arazilerine Sıçradı

Sakarya'da Geyve- Pamukova ilçeleri arasında çıkan orman yangını tarım arazilerine sıçradı. Alevlerin önüne geçmek için ekiplerin yanı sıra bölge halkı da traktörler ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangın, saat 17.15 sıralarında Sakarya'nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi. Geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, orman yangınına 8 helikopter, 5 uçak ve yeterli sayıda yer personeli ile müdahale edildiği belirtildi. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine, Geyve ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi'nde tahliye kararı alındı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alandan tarım arazilerine sıçradı. Güvenli bölgelere yönlendirilen vatandaşlar, ekiplerin çalışmalarına gönüllü olarak destek vermeye başladı. Bazı çiftçiler traktörleriyle alevlerin önünü kesmeye çalışırken, bazı vatandaşlar da su tankerleriyle yangın alanına su taşıyor. - SAKARYA