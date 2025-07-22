Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan yaptığı yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Hacıkışla ile Kocatöngel mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeden yükselen dumanların gökyüzünü kaplaması üzerine çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına karadan müdahale edilirken, çalışmalara havadan da yangın söndürme helikopteri destek verdi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü özverili çalışmalar neticesinde alevler daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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