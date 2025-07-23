Sakarya'da Orman Yangını ile İlgili 1 Kişi Tutuklandı

Sakarya'da Orman Yangını ile İlgili 1 Kişi Tutuklandı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınla bağlantısı tespit edilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yangın, yerleşim alanlarına yakın bir noktada meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dün gece ormanlık alanda çıkan yangınla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yangın, dün saat 21.30 sıralarında Akyazı ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Yerleşim alanlarına yakın noktada yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Gecenin karanlığını aydınlatan alevleri ekipler yaklaşık 3 saatlik çalışma neticesinde kontrol altına aldı. Sakarya Valiliği tarafından yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede bir şahsın yangınla ilgili bağlantısı olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Sakaya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "22 Temmuz tarihinde saat 21.30 sıralarında Sakarya ili Akyazı ilçesi Boztepe Mahallesi Çatalkaya mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana gelen yangınla ilgili olarak, olayla bağlantılı bir şahıs tespit edilmiş olup, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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