Sakarya'da ölü bulunan Emine Ercandoğdu'nun tramvayda dans ettiği görüntüler ortaya çıktı

İSTANBUL - Sakarya'da dün sabah saatlerinde ölü bulunan Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı 38 yaşındaki Emine Ercandoğdu'nun 2020 yılında boş bulduğu tramvayda dans ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Dün sabah saatlerinde Sakarya'nın Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi'nde 55 yaşındaki emekli polis memuru Tuncay Gülenç'in evinin önünde Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı 38 yaşındaki Emine Ercandoğdu, silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Sonrasında olayın şüphelisi olduğu düşünülen Tuncay Gülenç'in geçen sene vefat eden oğlunun mezarı başında silahla kendini vurarak intihar ettiği iddia edilmişti. Ekiplerin olaya ilişkin inceleme ve araştırma çalışmaları sürerken Ercandoğdu'nun 2020 yılında pandemi koşulları nedeniyle boş olan tramvayda zumba yaptığı görüntüler ortaya çıktı. 2020 yılında haber yapılan görüntülerde Bağcılar'dan Kabataş'a giden tramvayda müzik eşliğinde dans ettiği görülen Ercandoğdu, o dönem yaptığı açıklamada, "Zumba ve fitness eğitmeniyim. Tramvayda çekmiş olduğum video tam bir çılgınlıktı. Telefonu kız arkadaşıma vererek müziği açarak beni çeker misin zumba yapacağım dedim. 'Ne diyorsun sen deli misin dedi'. Zaten tramvay bomboştu birleri görür endişesine kesinlikle kapılmadan kendimi müziğe verdim ve dans ettim. Çünkü zumba benim için bir aşktır o esnada kimse binmedi. Binmiş olsa herhalde onlarla beraber devam ederdim diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ercandoğdu'dan geriye bu görüntüler kalırken Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları'ndan da Emine Ercandoğdu'nun vefatına ilişkin mesaj yayınlandı.