Sakarya'da Nisan Ayında 9 Ayrı Trafik Kazası Kaydedildi

Sakarya'da Nisan Ayında 9 Ayrı Trafik Kazası Kaydedildi
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Sakarya'da Nisan ayında meydana gelen 9 ayrı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı. Kazaların dikkatsizlik ve kural ihlalleri nedeniyle gerçekleştiği tespit edildi.

Sakarya'daki 9 ayrı trafik kazası kamerada

SAKARYA - Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde Nisan ayı içerisinde meydana gelen 9 ayrı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı.

Sakarya'da Nisan ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen 9 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de yayınlanan trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. Öte yandan, şehirde Mart ayında da 10 ayrı trafik kazası KGYS'e yansımıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa
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