Sakarya'da Nehre Düşen Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Sakarya'da Nehre Düşen Adamın Cansız Bedeni Bulundu
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde gece saatlerinde düşen 35 yaşındaki Beytullah Aydın'ın cesedi, dalgıç polisler tarafından sabah saatlerinde bulundu. Olayla ilgili intihar şüphesi üzerinde duruluyor.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde gece saatlerinde Sakarya Nehri'ne düşen 35 yaşındaki adamın cansız bedeni sabahın ilk ışıklarında dalgıç polisleri tarafından bulundu.

Küpçüler Mahallesi'nde meydana gelen olayda alınan bilgiye göre, saat 22.10 sularında 'suda birinin çırpındığı' yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı aramada kıyıda bir cep telefonu, nehir içinde ise kimlik olan bir cüzdan bulundu. Beytullah Aydın (35) suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, fener ve spot ışıklarıyla karadan karış karış arama yaptı. Yapılan tüm aramalara rağmen talihsiz adamdan henüz bir iz bulunamadı. Gecenin karanlığında umutla sürdürülen arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla devam edildi. Durumun haber verilmesi üzerine Kocaeli Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Suya giren ekipler, Aydın'ın cansız bedenini aynı bölgede buldu. Sudan çıkartılan cenaze olay yerinde yapılan inceleme sonrasında otopsi merkezine sevk edildi. Ekipler, Aydın'ın intihar ettiği şüphesi üzerinde dururken olay, yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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