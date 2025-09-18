Sakarya'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolunda kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen motosiklet başka bir motosikletle çarpıştı. Meydana gelen kaza 1 kişi yaralandı.

Ormanköy Mahallesi mevkii D-100 kara yolu üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, kırmızı ışık ihlali yaparak kavşaktan çıkan başka bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan sürücü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA