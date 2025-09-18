Haberler

Sakarya'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Sakarya'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akyazı'da kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolunda kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen motosiklet başka bir motosikletle çarpıştı. Meydana gelen kaza 1 kişi yaralandı.

Ormanköy Mahallesi mevkii D-100 kara yolu üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, kırmızı ışık ihlali yaparak kavşaktan çıkan başka bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan sürücü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Karsu'dan annelik itirafı: İstediği çocuk sayısı herkesi şaşırttı

Ünlü isimden annelik itirafı: İstediği çocuk sayısı herkesi şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı yaptıkları rezilliğe bakın: Neyse ki polisler suçüstü yakaladı

Gece yarısı yaptıkları rezilliğe bakın: Polisler suçüstü yakaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.