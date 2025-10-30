Haberler

Sakarya'da Marangoz Atölyesinde Yangın Çıktı

Sakarya'da Marangoz Atölyesinde Yangın Çıktı
Güncelleme:
Geyve ilçesinde gece saatlerinde marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde gece saatlerinde marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Eşme Mahallesi'nde bulunan bir marangoz atölyesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

