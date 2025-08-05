Sakarya'da Makilik Alanda Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Sakarya'da Makilik Alanda Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü
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Geyve ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenmedi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Epçeler Mahallesi mevkiindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle yayılmaya başlayan yangının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin hızlı müdahalesiyle muhtemel facianın önüne geçilerek yangın, yayılmadan söndürüldü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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