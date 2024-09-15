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Sakarya'da Makarna Fabrikasında Patlama ve Yangın

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Hendek'teki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangın kontrolden üç saat sonra alınabildi. Olayda 25 kişi yaralandı, yaralılardan 6'sı ağır durumda. Bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Oba Makarna fabrikasında patlama sonrasında çıkan ve yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınmasına rağmen soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın havadan görüntülendi.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı patlamanın ardın yangın çıktı. Adrese Sakarya başta olmak üzere, Düzce ve Kocaeli'den de çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 6 ağır yaralının 2'si entübe olmak üzere 25 kişinin yaralandığı yangın, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Muhtemel bir patlamaya karşı sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri bölgede hazır bir şekilde bekliyor. Ekipler soğutma çalışmaları için seferber olurken çalışmalar ve fabrika alanı havadan görüntülendi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye 3-sayfa sakarya Hendek Sağlık Kaza Oba

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