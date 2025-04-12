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Sakarya'da Lüks Otomobilin Hafif Ticari Araçla Çarpıştığı Kaza: 2 Yaralı

Sakarya'da Lüks Otomobilin Hafif Ticari Araçla Çarpıştığı Kaza: 2 Yaralı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde lüks bir otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde lüks otomobilin hafif tecari araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Batakköy Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.Y. (53) kontrolündeki 54 AFU 675 plakalı Fiat marka hafif ticari araca, aynı istikamette ilerleyen E.G. (32) idaresindeki 54 TC 312 plakalı Audi marka otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar ilk olarak yol kenarındaki çöp kovası ve ardından iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Ç.Y. ve E.G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebi ile bölgede bir süre aksayan trafik araçların yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü.

Öte yandan, kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddede ilerlediği esnada iş yerine dönmek için sürücüsünün sinyal vererek yavaşladığı görülen hafif ticari araca, aynı istikamette ilerlemekte olan otomobilin çarptığı yer aldı. Savrulan araçların iş yerinin duvarını da yıktığı görüntülere yansıdı. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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