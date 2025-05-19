Sakarya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Sakarya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil takla attı. 1'i bebek 4 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları iyi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Ailenin ölümden döndüğü kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, D140 karayolu Beldibi mevkii Dokurcun yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzuluk istikametine seyir halinde olan Olcay D. idaresindeki 41 YR 330 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Takla atan araçtaki sürücü Olcay D. ile Ezine Ç., Büşranur Ü. ve 19 aylık Ömer A.Ü. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye kaza kırım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçta sıkışan yaralıları çıkartarak ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza nedeniyle karayolunda trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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