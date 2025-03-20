Sakarya'da Kiracı ve Mülk Sahibi Arasında Kira Tartışması Kanlı Bitti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 45 yaşındaki kiracı, uzun zamandır işlettiği marketin sahibi ile kira sebebi ile tartıştı. Markette işlediği cinayetin ardından, 2 iş yeri ve 1 eve de pompalı tüfekle ateş açan şahıs, planladığı diğer adreslere saldırıyı gerçekleştiremeden polis ekiplerince yakalandı. Şahsın motosiklet ile kaçtığı ve ardından yakalandığı anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Serdivan ilçesinde 4 farklı konumda hareketli dakikalar yaşandı. Medeniyet Bulvarı üzerinde market işleten Doğan G. (45), kira sebebiyle tartıştığı mülk sahibi Mehmet Bal'ı (46) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ardından Cadde 54 AVM'e giden Doğan G., öncesinde iş yaptığı bir gayrimenkul ofisinin camına tüfekle ateş açtı. Bölgeden motosiklet ile ayrılan şahıs buradan ise Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki toptan satış yapan bir marketi hedef aldı. Şahsın toptan marketten mal aldığı öğrenildi. Yaklaşık yarım saat içerisinde şehri adeta birbirine katan şahıs, Erenler ilçesinde de bir emlakçının evine kurşun yağdırdı.

Hedeflerini tamamlayamadan polise yakalandı: O anlar kamerada

İddiaya göre, şahsın daha öncesinde iş yaptığı aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu kişilerin iş yerlerini hedef aldığı öğrenildi. Toplam 7-8 kişi için plan yaptığı öğrenilen şahıs 5'inci adrese giderken Adapazarı ilçesinde polis ekiplerince olaylarda kullandığı pompalı tüfek ve motosiklet ile yakalandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Üzerinde çok sayıda fişek bulunan saldırganın Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. - SAKARYA