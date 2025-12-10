Haberler

Yaylada mahsur kalan yaşlı çifte gece görüşlü dron takibi: Saatler sonra bulundular

Yaylada mahsur kalan yaşlı çifte gece görüşlü dron takibi: Saatler sonra bulundular
Güncelleme:
Sakarya'nın Akyazı ile Taraklı arasında kaybolan yaşlı çift, AFAD ekiplerinin gece görüşlü dronlarla yaptığı aramalar sonucunda sağlıklı bir şekilde bulundu.

Sakarya'nın Akyazı ile Taraklı arasında bulunan Karagöl Yaylası mevkiinde kaybolan ve gece görüşlü dronlarla her yerde didik didik aranan yaşlı çift, gece saatlerinde AFAD ekiplerince bulundu.

Akyazı ilçesinde yaşayan H.K. (71) ve M K. (72) öğle saatlerinde Geyve'deki akrabalarından evlerine dönmek için yola çıktı. Yakınlarını arayıp yayla yolunda seyir halindeyken araçlarının çamura saplandığı bilgisini veren çiftin daha sonra telefon sinyali kesildi. Çifte ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, gece görüşlü dron ile bölgede yaşlı çifti bulmak için çalışma başlattı. Yapılan geniş çaplı inceleme neticesinde yaşlı çift bulundu. Sağlık kontrollerinden geçirilen çift, yakınlarına teslim edildi. - SAKARYA




