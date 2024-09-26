Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Kamyonet Devrildi: Yaralı Yolcu İtfaiye ile Kurtarıldı

Sakarya'da Kamyonet Devrildi: Yaralı Yolcu İtfaiye ile Kurtarıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyonet devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yanında bulunan yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı yolcu, ambulansa taşınırken sürücüsü ile tartıştı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yanında bulunan yolcu bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı şahıs ambulansa götürülürken önce sürücü arkadaşı ile tartıştı sonrasında ise ayakkabısının derdine düştü.

Kaza, Elperek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. kontrolündeki 54 AEY 112 plakalı kamyonet sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü M.Y. kazayı yara almadan atlatırken yanında bulunan Z.F. araç içerisinde sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince kamyonetin camı kırılarak yaralı Z.F. kurtarıldı.

Sürücü arkadaşına tepki gösterdi: "Bizi ölüme götürüyor"

Yaralı Z.F. ambulansa taşındığı esnada sürücü arkadaşı ile tartıştı. Z.F. arkadaşına, "Sen o viraja ne giriyorsun ya? Ben sana bağırıyorum girmesene. Nereye gidiyorsun? Ben sana bağırıyorum viraja niye giriyorsun öyle. Bizi ölüme götürüyor" diye tepki gösterdi. Sürücü arkadaşı ise yaralı Z.F.'ye, "Ne yapayım" şeklinde cevap verdi. Ekiplerin kendisini sakinleştirmeye çalıştığı esnada ise ayakkabısının derdine düşerek, "Ayakkabımı verir misiniz bana, ayakkabım önemli" dedi. Güçlükle ambulans içerisine alınan Z.F. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Pamukova Güvenlik Olaylar İtfaiye sakarya 3-sayfa Yaşam Kaza

İsrail saldırısında Hizbullah'ın İHA birim komutanı öldürüldü

İsrail-Hizbullah savaşında kritik isim öldürüldü

 Mahmud Abbas, BM'den dünyaya seslendi: İsrail Gazze'den tamamen çekilmeli

Mahmud Abbas'tan İsrail ve ABD'yi küplere bindirecek çağrı

 Açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı görenleri şaşırtıyor

Açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı kafa karıştırdı
Zihinsel engelli çocuğa yaptıkları infial yaratmıştı! 2 personelin akıbeti belli oldu

7 yaşındaki çocuğa yaptıkları infial yaratmıştı! 2 personelin akıbeti belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB UEFA Avrupa Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? UEFA Avrupa Ligi Canlı izle! UEFA Avrupa ligi şifresiz izleme linki! Kör Nokta gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? TRT Tabii Spor canlı izle! (FENERBAHÇE-USG) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Kör Nokta 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kör Nokta 3. bölüm fragmanı izleme linki var mı? 26-27 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Tadic Fenerbahçe Union SG maçında neden yok, sakat mı, cezalı mı? Tadic yok mu, neden yok? Dzeko neden yok? Dzeko yok mu? Dzeko sakat mı, cezalı mı (Fenerbahçe Union SG) 26-27 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Hamster Coin ne zaman listelenecek? Hamster Kombat Coin listelendi mi? Fenerbahçe maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fenerbahçe Union SG maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });