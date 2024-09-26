Sakarya'da Kamyonet Devrildi: Yaralı Yolcu İtfaiye ile Kurtarıldı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yanında bulunan yolcu bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı şahıs ambulansa götürülürken önce sürücü arkadaşı ile tartıştı sonrasında ise ayakkabısının derdine düştü.

Kaza, Elperek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. kontrolündeki 54 AEY 112 plakalı kamyonet sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü M.Y. kazayı yara almadan atlatırken yanında bulunan Z.F. araç içerisinde sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince kamyonetin camı kırılarak yaralı Z.F. kurtarıldı.

Sürücü arkadaşına tepki gösterdi: "Bizi ölüme götürüyor"

Yaralı Z.F. ambulansa taşındığı esnada sürücü arkadaşı ile tartıştı. Z.F. arkadaşına, "Sen o viraja ne giriyorsun ya? Ben sana bağırıyorum girmesene. Nereye gidiyorsun? Ben sana bağırıyorum viraja niye giriyorsun öyle. Bizi ölüme götürüyor" diye tepki gösterdi. Sürücü arkadaşı ise yaralı Z.F.'ye, "Ne yapayım" şeklinde cevap verdi. Ekiplerin kendisini sakinleştirmeye çalıştığı esnada ise ayakkabısının derdine düşerek, "Ayakkabımı verir misiniz bana, ayakkabım önemli" dedi. Güçlükle ambulans içerisine alınan Z.F. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA